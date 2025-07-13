Пролетевший над головами людей самолет напугал отдыхавших на берегу Ладожского озера

В Росавиации сообщили, что проведут проверку действий экипажа частного воздушного судна, которое 12 июля совершало полет над акваторией Ладожского озера в непосредственной близости от берега.

Уточняется, что в минувшую субботу, 12 июля, в 17:31 по московскому времени частный самолет ТР-301 взлетел с аэродрома в Щеглово и взял курс на Ладожское озеро. Пролетая над Всеволожским районом Ленинградской области, недалеко от деревни Коккорево, он несколько раз пролетел на малой высоте над отдыхающими, подвергая их риску.

В Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиации) сообщили о том, что экипаж самолета вел себя недопустимо и нарушил федеральные авиационные правила.

«Безопасность полетов — безусловный приоритет для всех без исключения представителей гражданской авиации России», — пояснили в ведомстве.

Воздушное судно, пронесшееся над головами людей, вызвало страх у отдыхающих на берегу Ладожского озера неподалёку от Санкт-Петербурга. Во время полёта на низкой высоте некоторые из них пытались отойти на безопасное расстояние и закрывали свои головы руками.

Северо-Западная транспортная прокуратура также обратила внимание на небезопасные действия самолета и инициировала проверку.

Ранее сообщалось, что пролетевшим над Киевом на днях бортом мог быть Ан-124, что Канада конфисковала у «Волга-Днепр» в 2022 году.