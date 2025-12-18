На юго-западе Москвы легковушка протаранила сразу пять припаркованных авто

Фото: [ Дорожный знак «Пешеходная зона» в лесопарке «Загорское море» летом в Сергиевом Посаде/Медиасток.рф ]

В Черемушках на юго-западе Москвы водитель легкового автомобиля врезался в пять припаркованных машин. Пострадавших нет, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу столичного главка МВД РФ.

Происшествие случилось на Профсоюзной улице. В полиции сообщили, что никто не пострадал.

«Предварительно, Профсоюзная, 43, водитель легкового автомобиля совершил столкновение с пятью припаркованными транспортными средствами», — сказали в пресс-службе.

На месте происшествия в настоящее время находятся инспекторы ГИБДД, которые выясняют все детали случившегося. В отношении водителя будут подготовлены необходимые административные документы.

