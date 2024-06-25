На «Югорских обласах» поучаствуют гости из 13 стран мира

В районе протоки Байбалаковская под Ханты-Мансийском пройдет традиционный фестиваль «Югорские обласы», который соберет множество местных и иностранных участников. Об этом пишет ugra-news.ru .

Гребцы региона поборются за Кубок губернатора Югры по гребле на обласах. Также его попробуют завоевать спортсмены из 13 стран мира. Известно, что на событии ждут участников из Белоруссии, Ирана, Казахстана, Китая, Киргизии, Марокко, Турции, Узбекистана и других государств.

Так как соревнование проходит в рамках этнического фестиваля, не обойдется без ритуалов. На мероприятии принесут молитву водному духу Вит Хону, выпустят семь стрел и задействуют для сакрального действия шаманов. Это даст старт гонке, которая обещает стать незабываемой для участников. Начнут заплыв 29 июня в 10.30 по местному времени.

Отметим, подобный праздник спорта на воде провозится в Югре с 2001 года. В текущем году к участию допустят как минимум 270 этноспортсменов. Помимо соревнования на местности организуют мастер-классы, ярмарки, угощения и другие активности, которые не дадут заскучать болельщикам.

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