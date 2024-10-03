На Камчатке группа ранее спасенных косаток снова оказалась в ловушке отлива

На Камчатке группа косаток, спасенная в среду, 2 октября, снова оказалась в ловушке отлива на мелководье, не добравшись до моря всего два километра, сообщил губернатор Соболевского района Андрей Воровский, передало РИА Новости.

Утром в среду, 2 октября, косатки оказались заблокированы в лимане в селе Устьевое. Дно лимана было покрыто илом, и техника не могла добраться до них.

Воровский отметил, что все четыре косатки, остающиеся в ловушке отлива, живы.

В течение дня волонтеры, местные спасатели и инспекторы ГИМС активно поливали косаток водой в ожидании прилива и вручную перемещали их в более глубокие участки. Поздно вечером в среду косатки сумели плыть самостоятельно под сопровождением лодки.

«Косатки прошли примерно два километра и снова застряли. Отлив продолжается, прилив ожидается в 20:00-21:00. Мы направляемся к ним. Одна косатка лежит на боку, будем ее поднимать. Ученые советуют не тащить их на глубину, так что ждем прилива и продолжаем поливать», — сказал Воровский.

На помощь застрявшим косаткам отправились восемь сотрудников МЧС России.

Ранее сообщалось, что на Камчатке завершили операцию по спасению четырех косаток.