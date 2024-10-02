На Камчатке завершили операцию по спасению четырех косаток, застрявших на мели в лимане. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев на своей странице во «ВКонтакте».

«История с косатками, вероятно, завершится благополучно. До утра мы не узнаем, смогли ли эти величественные млекопитающие выбраться к устьям, но надеюсь на их природное чутье. Их сопровождают лодки, пока они находятся в видимости», — отметил Лебедев.

Он также выразил благодарность всем, кто участвовал в спасательной операции, отметив, что они «провели весь день по пояс в холодной воде, заботясь о косатках». Кроме того, министр поблагодарил волонтеров, которые оказали поддержку спасателям, доставляя им на лодках еду и горячий чай.

Ранее сообщалось, что сельское хозяйство в РФ показало рекордный урожай.