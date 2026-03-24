На Камчатке Минздрав подменяет реальную помощь шаблонными отписками

Уполномоченный по правам человека в Камчатском крае Андрей Зимин сообщил о системных проблемах во взаимодействии с региональным министерством здравоохранения, пишет ИА «Кам 24».

По словам омбудсмена, все чаще ведомство отвечает на запросы и жалобы граждан шаблонными отписками, ссылаясь на врачебную тайну. Это, по словам Зимина, делает невозможной полноценную защиту прав пациентов.

«Ссылки на неопытность медицинских работников, некорректную работу медицинской информационной системы и общую загруженность персонала не имеют никакого значения перед проблемами со здоровьем и благополучием наших граждан», — заявил омбудсмен.

По его словам, жители Камчатского края жалуются на затягивание оформления документов для инвалидности, отказы в обследовании и сложности с доступом к узким специалистам.

Так, например, одна из женщин смогла добиться решения проблемы только после вмешательства прокуратуры и Росздравнадзора.

В четвертом квартале 2025 года ответы Минздрава, по наблюдению Зимина, стали практически идентичными. По его словам, такой подход блокирует работу омбудсмена. Он намерен обратиться к федеральному омбудсмену, чтобы прояснить порядок взаимодействия с министерством и разрешить конфликт между защитой врачебной тайны и обязанностью чиновников реагировать на жалобы пациентов.

Статистика подтверждает тревожность ситуации: в 2025 году число жалоб на работу местного здравоохранения удвоилось по сравнению с 2024 годом. Люди всех возрастов и социальных категорий жалуются на несправедливое отношение к их здоровью.

