На Камчатке назначили награду за помощь в задержании подозреваемой в убийстве младенца
На Камчатке следственные органы назначили вознаграждение в размере одного миллиона рублей за информацию, которая поможет найти и задержать подозреваемую в жестоком убийстве младенца. Соответствующее заявление распространило региональное управление Следственного комитета России (СКР).
Чрезвычайное происшествие, потрясшее регион, было зафиксировано 6 марта 2024 года. Тело новорожденного ребенка со следами насильственной смерти было обнаружено на одной из городских свалок.
По предварительным данным следствия, младенец, завернутый в пододеяльник, скончался от переохлаждения. В настоящее время правоохранители ведут активный розыск женщины, подозреваемой в совершении этого тяжкого преступления.
