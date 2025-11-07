На Камчатке назначили награду за помощь в задержании подозреваемой в убийстве младенца

На Камчатке следственные органы назначили вознаграждение в размере одного миллиона рублей за информацию, которая поможет найти и задержать подозреваемую в жестоком убийстве младенца. Соответствующее заявление распространило региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Чрезвычайное происшествие, потрясшее регион, было зафиксировано 6 марта 2024 года. Тело новорожденного ребенка со следами насильственной смерти было обнаружено на одной из городских свалок.

По предварительным данным следствия, младенец, завернутый в пододеяльник, скончался от переохлаждения. В настоящее время правоохранители ведут активный розыск женщины, подозреваемой в совершении этого тяжкого преступления.

