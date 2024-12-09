На Камчатке отменили новогодний салют

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил , что в Петропавловске-Камчатском не будет организован новогодний салют в ночь с 31 декабря на 1 января.

Также в своем сообщении в Telegram глава региона отметил, что жителям следует сосредоточить внимание на поддержке тех, кто находится на передовой и участвует в специальной военной операции, вместе со всеми россиянами.

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что новогодние фейерверки в столице уже третий год подряд не будут проводиться.