На Камчатке пропал интернет: что известно об инциденте

В Камчатском крае резко пропал интернет вечером среды, 15 ноября. Об этом сообщали очевидцы, а позже в официальном канале Минцифры появился комментарий.

По данным пресс-службы ведомства, там произошла авария на магистральной линии связи. Стало известно, что во время земельных работ сотрудники повредили наземную часть этой линии, все произошло между населенными пунктами Дальний и Усть-Большерецк.

Оперслужбы уже устраняют произошедшее, интернет обещают вернуть жителям в самое ближайшее время. Сотовая же связь работает в прежнем режиме.