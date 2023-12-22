Днем пятницы, 22 декабря. на Камчатке случилось землетрясение. Об этом сообщили в региональном МЧС, уточнив, что магнитуда катаклизма составила 5,3.

По уточненным данным, глубина очага землетрясения, который располагался в Тихом океане в 160 километрах от Петропавловска-Камчатского, составила 64 километра. К счастью, ни угрозы цунами, ни разрушений или жертв из-за катаклизма не зафиксировано.

При этом, в отдельных районах города люди сообщили, что ощущали толчки – их сила в среднем составила до трех баллов.