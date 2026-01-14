На Камчатке снег заблокировал людям выход из домов: жильцы начали рыть тоннели

Мощный циклон, обрушившийся на Камчатку, оставил после себя не просто снежный покров, а настоящие преграды для жителей. Многие буквально плывут в сугробах, а часть заблокирована в домах, так как подъезды завалило минимум до вторых этажей.

В Петропавловске-Камчатском и Вилючинске, где зафиксировано рекордное количество осадков — 39 мм, сложилась уникальная ситуация: входы в некоторые подъезды многоквартирных домов оказались полностью завалены снегом. Опубликованные в соцсетях видеокадры демонстрируют, как сугробы сравнялись по высоте с первыми этажами, превратив дворы и проезды в единое снежное поле.

Практическим ответом горожан на вызов стихии стали импровизированные тоннели. Чтобы покинуть свои дома, жителям пришлось браться за лопаты и вручную прокапывать проходы в плотных снежных завалах. Впрочем, некоторые отнеслись к капризной погоде с юмором: стали совершать рискованные прыжки в сугробы прямо из окон. Повторять такое категорически не рекомендуют.

Опыт камчатцев в очередной раз доказывает, что устойчивость городской инфраструктуры к стихийным бедствиям проверяется не на магистралях, а у порога каждого дома.

Много снега повидали и в Подмосковье: «спасибо» жители сказали циклону «Фрэнсис». На фоне этого коммунальные службы перешли в усиленный режим работы.

Ранее сообщалось, что жители Балашихи начали борьбу за парковку «силой слова» и молитвами. Все на фоне того же бешеного снегопада.