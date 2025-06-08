Губернатор Миляев подтвердил атаку ВСУ по заводу «Азот» под Тулой

В ночь на воскресенье, 8 июня, украинский беспилотный летательный аппарат нанес удар по предприятию «Азот», расположенному в городе Новомосковск, что находится недалеко от Тулы. Момент удара и последовавший за ним взрыв были зафиксированы на видео, которое было опубликовано в интернете.

На видео с камеры наблюдения хорошо видно, как в момент столкновения дрона с промышленным объектом происходит яркая вспышка, а затем раздаётся громкий взрыв.

«Пожар произошел на территории комбината „Азот“ после атаки ВСУ по городу Новомосковску Тульской области», — пишет telegram-канал Shot, опубликовавший соответствующее видео.

Всего же на территории города зафиксировали не менее 12 взрывов.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подтвердил информацию о нападении ВСУ в своём Телеграм-канале. Он также сообщил о возгорании на территории предприятия «Азот» в Новомосковске. Причиной инцидента стало падение беспилотного летательного аппарата. В результате происшествия два человека получили различные травмы и обратились за помощью к медикам.

Ранее сообщалось, что ПВО сбит 10-й беспилотник, летевший на Москву.