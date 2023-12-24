На Каширском шоссе в Москве горит эвакуатор, движение сильно затруднено

Об инциденте в своем аккаунте в соцсетях сообщал столичный Дептранс. В настоящее время информация об пострадавших уточняется.

Все случилось на юге Москвы на Каширском шоссе. Там внезапно вспыхнула машина-эвакуатор. Сейчас пожарные пытаются сбить пламя, движение в районе инцидента сильно затруднено и осуществляется по одной из пяти полос.

«На Каширском шоссе (в районе д. 52) произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия осуществляется по одной полосе из пяти. Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что «Газель» загорелась после столкновения с фурой на трассе в Подмосковье, погиб один человек.