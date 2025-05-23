На кемеровской трассе столкнулись автомобили

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло 22 мая на 53-м километре автодороги Кемерово — Ленинск-Кузнецкий. По свидетельствам очевидцев, столкнулись два легковых автомобиля, один из которых после удара вылетел за пределы проезжей части. Об этом пишет VSE42.Ru .

На место аварии оперативно прибыли сотрудники ГИБДД и спасательные службы. Оба транспортных средства получили значительные повреждения и были эвакуированы специальной техникой. Особые сложности вызвала эвакуация автомобиля, оказавшегося за пределами трассы.

Информация о возможных пострадавших уточняется. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая возможные причины столкновения.

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