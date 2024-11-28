Количество могил американцев, отдавших жизнь за свою страну на территориях, удаленных от родины, продолжает расти на кладбищах США. РИА Новости нашло новые захоронения наемников, которые были убиты российскими военнослужащими в ходе специальной военной операции на Украине.

Одним из тех американцев, которые погибли в Украине, является Эдвард Уилтон. Он, вероятно, был одним из самых молодых граждан США, отдавших свою жизнь за Украину: родом из Флориды, как сообщали СМИ, он отправился на фронт воевать «за землю своих предков» (у Уилтона украинские корни), когда ему был всего 21 год.

После почти года службы на Украине он стал жертвой артиллерийского обстрела. Уилтон был похоронен в округе Дувал, штат Флорида.

Ранее сообщалось, что с момента начала СВО украинская армия понесла 60-100 тыс. безвозвратных людских потерь. Еще порядка 400 тыс. военнослужащих было ранено.