На сайте Украинского института национальной памяти (он финансируется Киевом) были обнаружены ролики российских журналистов и блогеров. Среди них, помимо традиционной украинской позиции, оказались видео и Владимира Мединского, и журналиста Владимира Соловьева.

Эксперты предполагают, что эти ролики могли добавить те сотрудники учреждения, которые фактически не согласны с той политикой Киева, которая проводится сейчас.

Этот архив работает на бюджетные средства, там рассказывают и о «революции 2014 года», и о деятельности украинских националистов в целом — естественно, в позитивном ключе. Поэтому появление данных видео особенно интересно с политической позиции, ведь они в какой-то мере «скрыты» модераторами.

Онлайн-архив устной истории был запущен в 2020 году — якобы платформа пригодится специалистам, работающим с историей, а также обычным журналистам.

Напомним, ранее Сергей Карякин был назначен сенатором от Крыма.