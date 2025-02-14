В Раде увидели плохой знак в отсутствии упоминаний Украины в обращении Вэнса

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе выступления на Мюнхенской конференции не сказал ни единого слова об Украине, что для Киева является плохим знаком. Такое мнение в своем телеграм-канале выразил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

«Глобально Украина рассматривается США как такой же вассал, как и ЕС, но еще более проблемный», — сказал политик.

В этом связи он считает, что Евросоюзу следует заплатить и решить возникшую проблему. С его же слов, Украина оказалась в очень сложной ситуации и никто, кроме нее самой, ей помогать не станет.

В Мюнхене с 14 до 16 февраля продлится 61-я конференция по безопасности. В ходе ряда собраний высокопоставленные представители различных стран будут обсуждать актуальные вызовы и проблематику в сфере внешней политики, в том числе события на Украине и Ближнем Востоке. Состоится во время конференции и встреча руководителей МИД G7.

Ранее во Франции заявили о том, что Дональд Трамп попытается разрушить Европейский союз.

*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.