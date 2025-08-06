На краю света открылся жуткий пункт выдачи заказов

На архипелаге Земля Франца-Иосифа открылся, пожалуй, самый необычный пункт выдачи заказов в России — его порог усеян гвоздями, чтобы отпугивать белых медведей. Об этом сообщает Lenta.ru.

В самой северной точке России, где по последней переписи живут всего два человека, появился уникальный пункт выдачи заказов. Деревянная постройка на архипелаге Земля Франца-Иосифа выглядит пугающе — десятки гвоздей торчат острием вверх прямо на пороге.

Как выяснилось, такая «защита» нужна не от людей, а от белых медведей, которые часто заходят в поселения в поисках пищи. Пункт работает всего один час в неделю.

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