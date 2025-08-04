На крупной шахте устранили угрозу жизням рабочих

В Ленинске-Кузнецком на одной из шахт приставы временно остановили эксплуатацию дизель-гидравлического локомотива из-за серьезного нарушения норм безопасности. Как пишет VSE42.Ru , была потенциальная угроза жизням шахтеров.

Замеры показали, что концентрация угарного газа при работе локомотива достигала 25 ppm (частей на миллион) при допустимой норме в 17 ppm. Такое превышение создавало реальную угрозу жизни рабочих.

Суд признал юридическое лицо виновным по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ (Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов) и вынес решение о приостановке использования опасного локомотива на 30 суток. Это время необходимо для устранения нарушений и проведения дополнительных проверок.

Ранее сообщалось, что около 80 горняков спасли, закрыв четыре шахты в Кузбассе после проверок.