Опасные шахты закрыли после череды нарушений

Ростехнадзор приостановил работу четырех угольных предприятий в Кузбассе с 24 по 30 июля из-за серьезных нарушений техники безопасности. Об этом пишет VSE42.Ru .

По данным официального представителя ведомства Андрея Виля, ограничительные меры позволили сохранить жизнь и здоровье около 80 работников, которые могли пострадать при возможных аварийных ситуациях.

На шахте «Чертинская-Коксовая» инспекторы обнаружили недостаточную подачу воздуха в выработки и отсутствие свободных проходов. Предприятие получило 15-суточное ограничение работ в лаве.

ООО «Шахта Сибирская» допустила превышение концентрации оксида углерода. Санкция — 30-суточный запрет на использование локомотива.

Шахта имени «7 Ноября — Новая» нарушила нормы содержания метана и правила эксплуатации монорельсовой дороги. На семь суток приостановлены работы в штреке.

Самые серьезные нарушения выявлены на «Березовской» шахте: отсутствие мер по предотвращению внезапных выбросов угля и газа. Здесь введен 90-суточный запрет на выемку угля в лаве.

Ранее сообщалось, что суд остановил работу «Кемзолота» за экологические нарушения на 4,3 млн рублей.