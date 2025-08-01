Опасные шахты закрыли после череды нарушений
Около 80 горняков спасли, закрыв четыре шахты в Кузбассе после проверок
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Ростехнадзор приостановил работу четырех угольных предприятий в Кузбассе с 24 по 30 июля из-за серьезных нарушений техники безопасности. Об этом пишет VSE42.Ru.
По данным официального представителя ведомства Андрея Виля, ограничительные меры позволили сохранить жизнь и здоровье около 80 работников, которые могли пострадать при возможных аварийных ситуациях.
На шахте «Чертинская-Коксовая» инспекторы обнаружили недостаточную подачу воздуха в выработки и отсутствие свободных проходов. Предприятие получило 15-суточное ограничение работ в лаве.
ООО «Шахта Сибирская» допустила превышение концентрации оксида углерода. Санкция — 30-суточный запрет на использование локомотива.
Шахта имени «7 Ноября — Новая» нарушила нормы содержания метана и правила эксплуатации монорельсовой дороги. На семь суток приостановлены работы в штреке.
Самые серьезные нарушения выявлены на «Березовской» шахте: отсутствие мер по предотвращению внезапных выбросов угля и газа. Здесь введен 90-суточный запрет на выемку угля в лаве.
Ранее сообщалось, что суд остановил работу «Кемзолота» за экологические нарушения на 4,3 млн рублей.