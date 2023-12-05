На Крымском мосту экстренно перекрыли движение

На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта, следует из сообщения информационного центра об оперативной обстановке на мосту.

По каким причинам были приняты такие меры, информации не приводится.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», – говорится в сообщении.

О временной прекращении движения автотранспорта на Крымском мосту сообщается регулярно. 14 октября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о полном открытии Крымского мосту с опережением сроков на 18 дней. В июле ВСУ атаковали Крымский мост с помощью надводных беспилотников, в результате чего объект был поврежден и погибли люди – мужчина и женщина из Белгородской области.

Ранее Министерство транспорта Республики Крым сообщило о приостановке работы керченской паромной переправы.