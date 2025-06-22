На Крымском мосту остановили туристку, путешествующую со скелетом собственного мужа

В багаже туристки, прибывшей из Калининграда, на Крымском мосту обнаружили череп ее умершего давно супруга. Об этом стало известно из сообщения Телеграм-канала Mash.

Суть в том, что еще во время супружества они с мужем решили, что после его ухода из жизни она будет странствовать вместе с его останками. Женщина так и сделала, как пояснила она сама.

Любопытно, что все необходимые бумаги для транспортировки тела мужа были в наличии. После проверки туристка без проблем продолжила свое путешествие по Крыму.

Ранее сообщалось, что врачи в Мытищах спасли мужчину, который внезапно потерял сознание, упал и сломал челюсть в трех местах.