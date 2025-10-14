На крыше школы в Подольске появилась необычная антенна для связи с космосом

В подольской школе № 29 в Подмосковье развернуты работы по созданию космического телескопа нового поколения «УмКА-2» — проект, объединяющий школьников, студентов и ведущие научные институты страны. Подробности об этом выяснило издание REGIONS.

На крыше образовательного учреждения уже установлен антенный комплекс для приема высокоскоростных данных из космоса и управления спутником, включая антенны типа «вьюнок» и аппаратуру дистанционного зондирования Земли «Алиса». Особенностью нового телескопа станет увеличенная в четыре раза апертура по сравнению с предшественником «УмКА-1», что значительно повысит качество получаемых данных.

Школьный Центр управления полетами, расположенный в здании школы, позволяет работать с космической техникой из любой точки мира, что доказали участники команды из Славянска-на-Кубани и Подольска.

«Многие считают, что космонавтика — это очень сложно и недостижимо. Но на самом деле космос ближе, чем мы думаем. Если школьнику интересна эта сфера, то у него есть возможность набраться опыта в таких командах, как наша», — отметила Ламара Дургарян.

Разработка ведется при поддержке Института ядерной физики МГУ, Факультета космических исследований МГУ и Астрокосмического центра ФИАН.

Ранее сообщалось, что в октябре ожидаются уникальные небесные явления.