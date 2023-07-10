На Кубани из-за ливня и наводнения спасателям пришлось эвакуировать целый поселок

Поселок Мирный федеральной территории Сириус в Краснодарском крае после сильного дождя стал в прямом смысле уходить под воду. Спасателями МЧС было принято решение эвакуировать жителей около 150 домов и дворов.

В настоящее время, как проинформировали в пресс-службе МЧС России, в поселке непереставая работают 10 оперативных групп районной администрации и Сочинского пожспаса. Одновременно с эвакуацией жителей проводится откачка воды при помощи специальных насосов.

«Проводится эвакуация жильцов. В ПВР размещены 54 человека, из них 15 детеВсего к ликвидации последствий непогоды привлечено 146 человек и 55 единиц техники», — цитирует ТАСС информацию управления МЧС по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что под Гагрой в Абхазии отдыхавших в одном из отелей мать с ребенком стало уносить в море потоками воды. Благодаря усилиям спасателей и очевидцев они были спасены.