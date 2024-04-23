На Кубани отец бросил шестилетнюю дочь-инвалида в коляске на улице и сбежал

Шестилетнюю девочку-инвалида в Краснодаре нашли в коляске местные жители после того, как ее бросил родной отец и сбежал. Инцидент произошел поздним вечером 20 апреля.

Мать ребенка рассказала в беседе с RT, что в тот вечер она в очередной раз поругалась со своим бывшим сожителем и отцом девочки во время совместной прогулки.

«Из-за сложных диагнозов дочери я не могу работать, а пособий не хватает. Поэтому приходится просить помощи у него. В тот вечер мы снова поругались:Я толкнула коляску в его сторону, сказав, чтобы сам решал все проблемы с ней, и убежала от него, потому что боюсь его, он не раз избивал меня», — призналась мать ребенка.

По ее словам, то, что дочь не с отцом, она узнала только спустя несколько часов. В настоящее время девочка находится в инфекционной больнице Краснодара. У ребенка целый букет серьезных заболеваний, среди которых врожденная шунтозависимая гидроцефалия, эпилепсия и ДЦП.

Мать ребенка также сообщила, что пока ее не пускают к дочери и она не может забрать ее домой. Ситуацию взял на контроль следственный комитет, который проводит проверку по факту произошедшего.

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