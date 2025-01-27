На Кубани появилась угроза распространения опасного заболевания из-за мертвых птиц

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал постановление о введении карантина на побережьях Анапы и Новороссийска. Все из-за угрозы распространения вируса птичьего гриппа.

В трупах птиц, ставших жертвами экологической беды на Кубани, обнаружена РНК вируса гриппа А, известного как птичий грипп. Специалисты описывают очаги заражения как высокопатогенные: существует риск, что зараза распространиться на радиус пять километров.

«...установить ограничительные мероприятия (карантин) на территориях: Витязево, пляж, пос. Ильич, берег Динского залива, городской округ город-герой Новороссийск, городской округ город-герой Новороссийск Краснодарского края, Суджукская коса», — перечисляется в губернаторском постановлении.

Напомним, после крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря произошел разлив нефтрепродуктов. Сгустки мазута выносят на побережье, также их находят на прибрежных водах. Под угрозой оказались жизни птиц и других животных, за жизнь и здоровье которых регулярно борются волонтеры.

Ранее сообщалось, что в Севастополе ввели ЧС федерального характера на фоне происшествия с танкерами и ликвидиацией последствий.