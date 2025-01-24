Севастополь стал территорией чрезвычайной ситуации

Режим ЧС федерального характера ввели в Севастополе в связи с крушением танкеров в Керченском проливе и разливом нефтепродуктов. Об этом сообщило МЧС России по итогу внеочередного заседания Правкомиссии.

Губернатор Михаил Развожаев обратился к специалистам комиссии с просьбой признать Севастополь территорией ЧС федерального уровня. Инициативу на заседании поддержали.

Введение режима обусловлено экологической ситуацией в Керченском проливе. Там, 15 декабря, потерпели крушение два танкера и вылилось большое количество мазута, из-за чего пострадали водные и береговые зоны Краснодарского края и Республики Крым. Последствия устраняют до сих пор.

«Данное решение позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций, а также оказать необходимую финансовую помощь пострадавшему субъекту из резервного фонда Правительства РФ», — отмечается в официальном канале МЧС РФ.

В Севастополе продолжают ликвидировать последствия выброса мазута на береговую линию. На местах работают межведомственные мониторинговые группы и волонтеры.

Ранее сообщалось, что механик раскрыл маршрут «Волгонефти-212» и подробности крушения танкера.