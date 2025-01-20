На Кубе объявили траурный день в честь погибших при взрыве боеприпасов солдат

20 января правительство Кубы объявило днем траура в честь солдат, погибших в результате взрыва боеприпасов в провинции Ольгин, о чем сообщил президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес в социальных сетях.

Как передала газета кубинской компартии Granma, трагедия произошла на складе и в производственных мощностях военной техники ранним утром 7 января. По предварительным данным, причиной инцидента стало короткое замыкание, за которым последовала детонация хранящихся боеприпасов.

Официальный траурный день будет проходить с шести утра до полуночи 20 января в память о смелых воинах, которые потеряли свои жизни на объекте, где находились военные материалы военного округа Ольгин.

Ранее сообщалось, что Кубу накрыл блэкаут из-за отключения теплоэлектростанции.