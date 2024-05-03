На кузбасской трассе произошло смертельное ДТП, шестеро пострадали

В Кузбассе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали люди. Также известно об одной жертве аварии. Об этом пишет издание «Vse42.ru» со ссылкой на МВД по региону.

Столкновение двух иномарок привело к смертельному исходу. Две машины столкнулись на кузбасской автодороге Р-255 «Сибирь». По предварительной версии, водитель Volkswagen выехал на встречную полосу и врезался в Chery. От удара машины отбросило за пределы дороги в разные стороны.

Пострадали шесть человек, один пассажир Volkswagen скончался. Уточняется, что все пострадавшие получили травмы разной степени тяжести.

Выяснение обстоятельств и деталей ДТП продолжается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ о нарушении ПДД.

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