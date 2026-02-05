На лабутенах и в гипсе: в Ступине спасают карьеру негодующей «козиты»

В подмосковном экопарке «Альпака PRO» развернулась настоящая медицинская история, больше похожая на сюжет из клиники, чем на жизнь загородного парка. Как пишет REGIONS , новорожденная козочка появилась на свет с серьезной патологией — деформированными конечностями, что грозило ей пожизненными проблемами с передвижением. В связи с этим ей наложили своеобразный гипс, больше похожий на стильную обувь для рогатых.

Специалисты решили применить радикальный метод, наложив на ноги малышки специальные шины.Первоначальный курс витаминов не дал желаемого результата, что заставило сотрудников экопарка собрать импровизированный ветконсилиум. Решение было смелым и нестандартным для ветеринарной практики с такими пациентами.

«Ветконсилиум посоветовал попробовать наложить шины. Говорят, что в маленьком возрасте есть неплохие шансы сделать этой юной модели ноги, которые она заслуживает», — сообщается в посте экопарка.

Процедуру, которую с долей юмора назвали операцией «Спасатели коз в деле», малышка перенесла не без эмоций. Ее первая реакция на медицинское вмешательство была запечатлена на видео.

«Запечатлели негодование козиты на видео», — отмечают авторы поста.

Экопарк «Альпака PRO», известный в том числе помощью столичным «знаменитостям» вроде бутовских коз, впервые взялся за столь сложный случай ортопедии. Успех этой необычной операции определит будущее животного — сможет ли оно бегать и прыгать наравне со своими сородичами или останется инвалидом. Сейчас за пациенткой установлено круглосуточное наблюдение, а ее адаптация к шинам станет ключевым фактором на пути к выздоровлению.

Эта история привлекла внимание не только посетителей экопарка, но и пользователей социальных сетей, где видео с «негодующей козитой» быстро набирает просмотры. Многие следят за судьбой малышки, надеясь, что медицинское вмешательство поможет ей обрести полноценную жизнь.

Ранее сообщалось, что кошка-морж из Подмосковья покорила соцсети.