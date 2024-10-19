На Ладожском озере перевернулась моторная лодка, два человека погибли

Моторная лодка перевернулась и пошла ко дну в Ленинградской области. Как проинформировала пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры, трагический инцидент произошел накануне на Ладожском озере в районе деревни Лигово Волховского района.

Сообщается, что в результате ЧП погибли два человека, еще один числится пострадавшим. Сейчас последний госпитализирован и находится под присмотром медиков.

«18 октября 2024 года в районе деревни Лигово Волховского района в акватории Ладожского озера обнаружена перевернутая моторная лодка. В результате происшествия двое мужчин скончались, один находится в больнице», — цитирует ведомство РИА Новости.

В настоящее время по факту произошедшего при эксплуатации водного транспорта проводится доследственная проверка. Ситуацию держит на контроле Волховстроевская транспортная прокуратура.

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