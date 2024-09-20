На Мадагаскаре обнаружили хамелеона длиной три сантиметра

Ученые обнаружили на Мадагаскаре новый вид крошечного хамелеона. Об этом сообщается в журнале ZooTaxa.

Этот хамелеон относится к роду Brookesia. Длина его тела составляет всего три сантиметра.

Новый вид получал название Brookesia nofy, в честь леса, где его нашли (Akanin’ny nofy).

Место, где обнаружили необычное существо, пользуется популярностью среди туристов. Отчасти это и помогло ученым открыть новый вид.

Сначала хамелеона заметили на фотографиях туристов, которые они опубликовали в соцсетях. Потом специалисты отправились лес, где с помощью местных гидов и нашли миниатюрного ящера.

Отмечается, что это еще не самый маленький хамелеон в мире. Это звание принадлежит виду Brookesia nana.

Ранее сообщалось о том, что в Малайзии пристрелили крокодила, утащившего человека.