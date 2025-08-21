На Маска подадут в суд за мошенничество на выборах

По информации издания Bloomberg, жительница штата Аризона намерена подать в суд на Илона Маска, обвиняя его в нечестном проведении розыгрыша призов, приуроченного к выборам 2024 года.

Агентство сообщило, что федеральный судья дал разрешение женщине из Аризоны продолжить разбирательство по делу. Истица утверждает, что ни за что бы не поставила свою подпись под петицией «Комитета политических действий Америки», принадлежащего Маску, и не предоставила бы свои персональные данные, если бы знала, что ее шансы на выигрыш равны нулю.

Bloomberg подчеркивает, что, по утверждению истца, победители были заранее определены еще до официального объявления о начале конкурса.

Ранее сообщалось, что Илон Маск захотел помочь Вэнсу в президентской гонке 2028 года.