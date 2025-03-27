На матче Россия — Замбия болельщикам сделали неожиданный сюрприз

Российский футбольный союз и «Русская Медиагруппа» устроили рок-флешмоб во время товарищеского матча между командами из РФ и Замбией.

Перед началом мероприятия команды и десятки тысяч болельщиков на стадионе «Динамо» вспомнили про трагедию в «Крокус Сити Холле», произошедшую год назад и почтили память погибших. После приступили к остальной программе события.

На спортивное мероприятие пригласили более 500 музыкантов. Играли целые группы, отдельные исполнители, в том числе из разных стран и коллективов. Исполнили неувядающий с годами хит «Парк Горького». Выступал рок-оркестр Rocknmob, Ирина Дубцова, спевшая гимн России, и рэп-исполнитель Macan. Номера получились яркими и запоминающимися, что стало настоящим музыкальным подарком для болельщиков. «Русская Медиагруппа» и РФС совместными усилиями постарались показать, что спорт и музыка связаны, и должны приносить людям заряд эмоций.

Встреча завершилась победой россиян, причем это стал разгромный успех. Счет составил 5:0 в пользу РФ. Уже в июне команда сыграет с Нигерией и Беларусью.