Сборная России по футболу обыграла команду Замбии со счетом 5:0

Российская сборная по футболу обыграла команду Замбии в товарищеском матче. Об этом сообщает ТАСС вечером вторника, 25 марта.

Стало известно, что товарищеская встреча проходила в Москве на «ВТБ-арене» и завершилась счетом 5:0 в пользу российской команды. Так, на 8-й, 54-й и 58-й минутах мяч в ворота противника забил Максим Глушенков, а на 44-й минуте – Илья Ваханин. Во втором тайме пятый гол забил Алексей Батраков (73-й).

Напомним, что на днях ровно с таким же счетом российская сборная обыграла команду Гренады, а до этой встречи россияне «разгромили» кубинскую сборную со счетом 8:0.

Ранее полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич рассказал о том, как адаптировался в российском футболе.