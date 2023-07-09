«На меня смотрело лицо деда»: мать рассказала, как изменился ее сын на СВО

Илья Александров мечтал стать десантником, и его желание исполнилось. С 18 лет он служил в Улан-Удэ с другими «голубыми беретами» и прошел не одну проверку боем. Он бывал в разных местах, но всегда оберегал маму от забот и беспокойных дум.

Светлана, мама Ильи, отметила, что беспокойным сердцем отпускала сына в очередную командировку. Она предчувствовала начало СВО и говорила сыну, что на Украине неспокойно. Но тот лишь успокоил мать.

«Последнее видео, которое осталось с его голосом, — это как они едут по крымскому мосту. Ребята были в приподнятом настроении. Самых опытных направили вперед. После начала СВО я две недели ждала весточки. Он писал с разных номеров, в том числе украинских. Особенно испугала его просьба: «Срочно вышли гривны», — вспоминает женщина.

Светлана испугалась, что это украинцы, но оказалось, что ребята и правда закупали еду, теплую одежду или сигареты. Позже Илья находил возможность и позвонить по видео.

«Я поразилась: на меня смотрело лицо деда, но он всегда старался улыбаться, шутить. Однажды, говорит, свинью нашли, шашлык сделали. А я знаю, что он мясоед, и не понимаю, взаправду это или нет», — отмечает женщина в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Светлана всегда старалась держать телефон при себе, ведь сын мог выйти на связь в любой момент. Но последнее СМС пропустила, потому что возилась на кухне. Когда увидела, Илья уже был не на связи.

«Мы иногда успевали перекинуться несколькими сообщениями. Он, как обычно, писал, что все хорошо. Но уже через несколько дней его не стало», — вздыхает женщина.

О том, как погиб Илья, читайте здесь.