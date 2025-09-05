На месте «Пиво.Мясо» в Перми, где накололи девушку на забор, открыли азербайджанскую шашлычную

В Перми на месте закрытого азербайджанского заведения «Пиво.Мясо», где при странных обстоятельствах погибла девушка, появилась новая шашлычная с азербайджанской кухней. Об этом сообщает Телеграм-канал "Многонационал".

Канал напомнил о печальном инциденте, который произошёл в Перми в мае этого года. На ограде одного из этнических кафе города было найдено тело девушки. Эту трагедию освещали федеральные средства массовой информации, выпустив репортаж о произошедшем.

После инцидента заведение закрыли, но через несколько месяцев оно вновь открылось под новым названием. Здание теперь принадлежит жене местного депутата Шлыкова, которая сменила арендатора Гусейнова на Намазова.

Мнения местных жителей по данному вопросу разделились. Некоторые маргиналы и иностранные специалисты приветствуют открытие шашлычной, где будет продаваться алкоголь сомнительного качества. Однако большинство жителей Перми считают это недопустимым и полагают, что такое заведение станет местом притяжения криминальных элементов.

