РЕН: Горе-мать родила сына в Москве и оставила малыша умирать в унитазе

В столице горе-мать оставила своего новорожденного сына умирать в унитазе. Благодаря девушке, которая жила вместе с этой женщиной, ребенку удалось выжить. Об этом передает телеканал РЕН со ссылкой на информацию от Следственного управления СК России по Москве.

Правоохранительные органы сообщили, что накануне в Москве на улице Тёплый Стан произошёл инцидент. Женщина родила ребёнка в квартире и намеревалась от него избавиться, но её преступный замысел не был реализован.

«Проживающая совместно с ней девушка вызвала скорую помощь, ребёнок оперативно был доставлен в городскую больницу», — сообщили в столичном СК.

По факту покушения на убийство новорождённого возбуждено уголовное дело. Подозреваемая госпитализирована в медицинское учреждение. После стабилизации её состояния, следователи приступят к проведению допроса.

