На Международном муниципальном форуме БРИКС представили уникальный подход к развитию городских территорий

Совладелец и сооснователь Группы «Родина» Владимир Щекин стал участником сессии АСИ «Формирование здоровой среды в населенных пунктах», которая была организована в рамках Международного муниципального форума БРИКС. Он презентовал уникальную концепцию развития городских территорий.

В частности, был представлен метод создания инновационных жилых кластеров, который сочетает в себе заботу о здоровье людей и семейном благополучии и бережное отношение к архитектурному и культурному коду пространства.

По словам Щекина, этот подход можно масштабировать в других государствах БРИКС.

«В центре нашего авторского подхода к девелопменту — семья, ведь именно крепкие, многодетные семьи определяют будущее России», — сказал он.

В основе методологии Группы Родина лежит три фундаментальных принципа. Это ориентированность на семью, бережное отношение к архитектуре и уважение к историческому наследию, а также технологичность. Примером реализации этого подхода стал Дом русского бильярда. Объект был тщательно отреставрирован и теперь представляет собой современное пространство национальной игры с первым в мире фиджитал-комплексом русского бильярда.

Щекин подчеркнул, что девелопмент, в первую очередь, должен служить интересам жителей, государства и общества.

