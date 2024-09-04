На МКАД насмерть сбили перебегавшего дорогу мужчину

Один человек погиб в результате произошедшего в ночь на среду, 4 сентября, ДТП на Московской кольцевой автодороге, передает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев инцидента.

На опубликованных в сети кадрах с места событий видно, что на месте находятся сразу несколько машин скорой помощи, а также автоэвакуаторы. Согласно предварительной информации, погибшим является перебегавший МКАД в неположенном месте пешеход. Движение в районе ДТП сейчас затруднено.

«На месте ЧП работают экстренные службы и правоохранители. Другие подробности произошедшего устанавливаются», — приводится в публикации.

Ранее сообщалось, что на 187 километре трассы М-11 «Нева» в Тверской области произошло страшное ДТП с бензовозом, в результате чего погиб человек.