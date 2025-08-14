На Москву и Подмосковье обрушился холодный фронт

Москву и Московскую область продолжает «лихорадить» от капризов природы. В четверг, 14 августа, столичный регион еще будет тревожить холодный фронт, пришедший из Сибири, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его наблюдениям, над регионом в этот день сгустятся тучи, которые прольются кратковременными дождями, а кое-где даже прогремит гром.

Как отметил Леус, температурный фон останется пониженным — термометры покажут от плюс 18 до плюс 20 градусов по Цельсию в городе и до плюс 22 градусов в Подмосковье. По словам специалиста, такие показатели на 3-4 градуса ниже климатической нормы для середины августа. Северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с добавит ощущение осенней прохлады.

В этот день постепенно будет расти атмосферное давление, которое достигнет 750 мм рт. ст. Метеозависимым людям стоит быть внимательнее к своему самочувствию в такие перепады.

Однако уже в пятницу, 15 августа, погода сделает жителям и гостям столичного региона приятный подарок — дожди прекратятся, а ночные температуры составят от плюс 12 до плюс 14 градусов. Днем воздух прогреется до более комфортных плюс 23, плюс 25 градусов.

Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала о предвестнике приближающей осени.