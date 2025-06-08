На Москву надвигаются опасные смерчи, что будут хозяйничать в столице уже в ближайшие часы. Об этом в соцсетях проинформировало столичное управление МЧС. Также ведомство рассылает СМС-оповещения соответствующего характера.

Экстренные службы призвали москвичей и гостей столицы не выходить на улицы и оставаться дома.

В ближайшие 60 минут прогнозируется интенсивный ливневый дождь с грозовыми явлениями, а также градом и порывами ветра до 25 метров в секунду. В отдельных частях города уже наблюдаются проявления непогоды.

Сейчас небо над столицей затянуто тучами. Москвичи постят в соцсетях гигантские тучи, что плотно сковали небо. В городе потемнело, будто наступила ночь.

Ранее синоптик Леус напророчил град со шквалистым ветром в Москве 8 июня и самый теплый день.