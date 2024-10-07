В Италии расклеили около ста листовок в честь дня рождения Путина

В преддверии этого события в итальянском городе Генуя расклеили листовки с изображением портрета российского лидера и надписью «С днем рождения, президент» на русском и итальянском языках.

7 октября у президента РФ Владимира Путина день рождения.

Об этом в интервью ТАСС сообщил основатель телеграм-канала «Донбасс Италия» журналист Винченцо Лоруссо.

Идея подготовить поздравление для российского лидера принадлежит ему и членам общественно-политической ассоциации Contronarrazione. В общей сложности в итальянском городе расклеили около ста листовок.

Ранее сообщалось о том, что на вопрос о доверии Путину положительно ответили 77,2% респондентов.