На музыкальной карьере Бузовой поставили крест из-за смены стиля

Поющая ведущая Ольга Бузова заявила о планах записывать песни на английском языке. Однако музыкальный продюсер Виктор Дробыш в интервью Общественной службе новостей жестко раскритиковал эту идею, заявив, что обсуждение вокальных данных звезды — повод для шуток, а не для серьезного разговора.

Дробыш признал, что Бузова — талантливый человек, но ее таланты лежат совершенно не в музыкальной плоскости. При этом он подчеркнул, что многократно заявлял об отсутствии у Бузовой вокальных данных, и сейчас не видит смысла менять свое мнение.

На вопрос, взялся ли бы он обучать Бузову пению, Дробыш ответил, что «скорее сойдет с ума». По его словам, даже русскоязычные песни даются звезде с трудом, а англоязычные проекты — это уже «за гранью разумного».

«Только никто, абсолютно никто еще не понял, в чем же таланты Ольги. В пении, как мы уже поняли, она не профи. В пении на английском языке…Смешно даже об этом говорить. Я считаю, что Оля — фрик, была, есть и будет. В этом ничего плохого нет, тем более время требует именно таких героев сегодня», — добавил Дробыш.

Ранее сообщалось, что Киркорова и Бузову застали на публике в откровенной близости. Позже выяснилось, что скрывается за страстным поцелуем эпатажных звезд.