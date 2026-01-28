На МЖД в Рязанской области работают вибропантографы для борьбы с обледенением проводов

Сильный снегопад, накрывший центральные регионы, стал серьезным испытанием для транспортной системы. Однако пассажиры Московской железной дороги вряд ли заметили серьезных сбоев в движении — за стабильностью графиков стоит масштабная круглосуточная операция по борьбе со стихией. Об этом сообщает издание 7info.

Ключевой принцип работы железнодорожников в такую погоду — опережение. На линиях не ждут, пока сугробы парализуют движение, а ведут непрерывную очистку. Ежесуточно по путям в регионе курсируют десять единиц снегоуборочной техники, а в ночные часы, когда пассажиропоток снижается, к работе привлекаются сотни людей. Только за одну прошедшую ночь силами 231 сотрудника в Рязанской области было вывезено около пяти тысяч кубометров снега. Но проблема не только в пушистом покрове — коварная гололедица на контактной сети может остановить электрички. Для ее предотвращения на линии выведены специальные локомотивы, оборудованные вибропантографами, которые в движении стряхивают опасный лед с проводов.

Последствия таких усилий напрямую ощущают пассажиры. Бесперебойная работа путей и контактной сети позволяет сохранять расписание, избегая массовых задержек и отмен. Это особенно критично для тысяч людей, которые ежедневно ездят на работу, учебу или по делам в столицу из области. Стабильность движения грузовых составов также обеспечивает непрерывность снабжения регионов.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЖД в Рязанской области борются за чистый путь.