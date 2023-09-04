«На нас несутся бурные потоки воды»: российские туристы рассказали о ливнях в Турции

После несусветной жары на Турцию обрушились ливни, начались наводнения и даже упал метеорит.

Сильнее всего пострадал город Самсун. Первые этажи домов затоплены, бульвар Ататюрка в воде. Автобусы ходят с трудом, а трамваи вчера вообще не вышли на линию. Мы расспросили российских туристов, как им сейчас живется в Турции.

«У нас на горе оползень случился. Ни в один предыдущий ливень за год такого не было. С горы вниз неслись бурные потоки воды», — рассказывает Владимир Л., проживающий в Самсуне, корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Коммунальщики, по словам собеседника, ничего не могут сделать, потому что ливневки не рассчитаны на такое количество осадков. Городские службы пытаются ликвидировать большой провал грунта на одной из улиц, куда упало много припаркованных машин.

В других городах Турции даже есть человеческие жертвы — власти Аксарая сообщили о погибшей женщине. Она оказалась заблокирована в собственном автомобиле. Еще двое погибли в городе Невшехир. Люди попали в паводковые воды вместе с авто. Несколько человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Всего из-за наводнений погибли четверо, а семеро пострадали. Жителей горных районов предупредили об опасности схода селей. Живущие в Турции россияне объясняют, что виновата в случившемся ЧП не только природа.

«Деньги выделяются на очистные сооружения, а потом куда-то уходят — чиновники считают, что ничего не случится, а когда оно случается, то поздно метаться», — рассказали наши переселенцы в Самсуне.

Сильные дожди сейчас продолжаются и в турецком Конье. Готовятся к ливням в Анкаре, Стамбуле и 19 провинциях страны. Хотя россияне, живущие в Стамбуле, говорят, что погода хорошая.

«Разве что облачка легкие появились. А так вышли ночью прогуляться — свежо и ветерок, летом было гораздо жарче. По прогнозу тоже дождей, слава Богу, нет в ближайшие дни», — рассказывает нам Татьяна Н., живущая здесь первый год.

Ранее россияне, работающие в Турции, развеяли миф о «курортных войнах» с поляками.