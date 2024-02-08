На обочине дороги в Тульской области в машине нашли труп депутата облдумы

По данным следственного комитета, автомобиль нашли на дороге недалеко от деревни Стукалово. На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов, начата проверка. Сообщается, что, по предварительным данным, смерть депутата ненасильственная. Пока в следственном комитете не могут с точностью сказать, был ли депутат за рулем автомобиля.

Также о смерти Грязева сообщили в Тульской областной думе. Там рассказали, что депутат совмещал политическую и общественную деятельность, потому пользовался доверием жителей региона и уважением коллег. Депутат был отмечен рядом наград в регионе и на федеральном уровне. Его запомнили как человека, преданного своей работе и людям, достойно выполняющего обязанности и работающего на благо общества.