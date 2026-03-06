На одной из улиц Петербурга образовалась огромная дыра

В Санкт-Петербурге на улице Руставели произошел провал грунта, сообщил портал 78.ru. Огромная дыра образовалась рядом с домом 33к1 по улице Карпинского.

Отмечается, что опасный участок уже огородили, чтобы никто не пострадал. Жители сообщили о частичном обрушении тротуара еще 2 марта, но до сих пор рабочих, устраняющих обвал, на месте не видно.

В пресс-службе Водоканала объяснили, что в ночь с 3 на 4 марта на этом участке проводились работы по ликвидации технологического нарушения. Подрядная организация обещает выполнить засыпку котлована и восстановить первичное благоустройство 7 марта. Пока остается только ждать и надеяться, что сроки не сдвинутся.

