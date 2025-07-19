На одной из улиц Подольска началась укладка нового асфальтобетонного покрытия

На улице Шамотной в Подольске начались дорожные работы — специалисты приступили к укладке нового асфальтобетонного покрытия. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В течение нескольких дней планируется заасфальтировать участок протяженностью 680 метров, значительно улучшив качество дорожного покрытия.

Уже в первый день работ дорожные службы планируют завершить асфальтирование половины участка и прилегающей парковочной зоны. Для выполнения задач задействованы 12 единиц современной дорожной техники и 24 квалифицированных специалиста.

Жители и автомобилисты смогут оценить первые результаты уже в ближайшие дни. Водителей также предупредили о возможных временных неудобствах в связи с дорожными работами.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье в июне покрасили стены и потолки более чем в 100 подъездах.