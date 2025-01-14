На опасной трассе в Кузбассе произошло ДТП

Авария произошла на трассе Ленинск-Кузнецкий – Кемерово, как отметили в соцсетях, из-за некачественной уборки снега и наледи. Об этом пишет VSE42.Ru .

Автор поста в соцсиальных сетях, размещенных в городских пабликах, заявил о неудовлетворительном состоянии дороги Ленинск-Кузнецкий – Кемерово. По его словам, покрытие было обледеневшим и завалено снегом, что создало аварийную ситуацию.

На одном из участков трассе, по сообщению очевидца, автомобиль занесло: водитель не смог вырулить и машина отправилась за пределы дороги, практически улетев в кювет.

По словам автора, содержание дороги плохое, что создавало угрозу для всех участников движения.

Ранее сообщалось, что грузовик перевернулся на кузбасской трассе в ходе движения.